Экс-супруга бывшего депутата-спецназовца сообщила, что он снова попал в психиатрическую больницу

Бывший депутат свердловского заксобрания, ветеран спецназа Чеченской войны 41-летний Максим Ряпасов вновь оказался в психиатрической клинике. Об этом сообщила в инстаграме его бывшая супруга Лаура. По ее словам, у ее бывшего мужа – серьезное психическое заболевание. Лаура просит о помощи друзей семьи.

Напомним, в августе 2018 года бывший депутат Ряпасов излишне бурно отметил День ВДВ. Уже на рассвете 2 августа бывший спецназовец открыл празднование огнестрельным салютом из окна своего коттеджа, причем транслировал происходящее на своей странице в соцсети. Напуганные выстрелами односельчане вызвали полицию, но сдаваться ветеран Чечни не пожелал. Он держал осаду в своем доме до полудня 3 августа, после чего, наконец, согласился сдать оружие. По факту инцидента было возбуждено дело по 317 статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, но в облсуде Ряпасова приговорили только к «принудительным мерам медицинского характера».

Летом этого года Максим Ряпасов вышел из больницы. О своем возвращении он написал на своей странице в фейсбуке, а также разместил трогательное видео, где во дворе загородного дома его с радостью встречают любимые собаки. Сейчас последняя запись на его странице датируется 24 октября, в посте он разместил фото с посещения кладбища.

Екатеринбург, служба информации

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