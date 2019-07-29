В Кольцово косплееры устроили «Звездные войны» (ФОТО)

В екатеринбургском Кольцово косплееры провели фотосессию по мотивам саги «Звездные войны».

Автором снимков стала фотограф из Екатеринбурга Татьяна Сморудова, сообщили в пресс-службе аэропорта. Съемку провели возле капсульного отеля, который недавно открылся в общей зоне международного терминала.

В пресс-службе Кольцово также напомнили, что ровно 20 лет назад, 29 июля 1999 года, состоялась российская премьера первого фильма трилогии-приквела «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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