В Кольцово заработал капсульный отель. Час пребывания – 350 рублей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся капсульный отель. Он называется Power Nap.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани, капсулы расположены на втором этаже во внутреннем терминале, но в общей зоне (т.е. до прохождения контроля), рядом с недавно открывшейся детской игровой площадкой. Каждая капсула – а всего их 14 – представляет собой ячейку 2 на 1,6 метра с двуспальной кроватью и подушками. Внутри есть система вентиляции, телевизор, сейф, розетки, зеркало с подсветкой.

Арендовать ячейку можно на один час. Для одного человека стоимость будет составлять 350 рублей, для двоих – 450 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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