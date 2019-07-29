В результате пожара на СУМЗе погибла работница

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде сегодня случился пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание. Тревожный сигнал в экстренные службы поступил в 16:42.

Огнем было повреждено оборудование в отдельно стоящем здании кислородно-компрессорного цеха. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В результате ЧП пострадали две работницы. Одна из них погибла, а вторая с ожогами госпитализирована.

Прибывшие пожарные справились с огнем за 13 минут. На работу кислородно-компрессорного цеха и завода пожар не повлиял. Сейчас устанавливаются причины происшествия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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