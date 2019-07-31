По факту гибели работницы СУМЗа возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по городу Ревда СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, выясняются точные источник и причина гибели одной сотрудницы и получения травм – другой. Представители СУМЗа заявили, что администрация предприятия оказывает полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии.

Напомним, в понедельник, 29 июля на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде случился пожар. При выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание. Огнем было повреждено оборудование в отдельно стоящем здании кислородно-компрессорного цеха.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В результате ЧП пострадали две работницы. Одна из них погибла, а вторая с ожогами госпитализирована.

Ревда, служба информации

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