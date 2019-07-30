ХК «Автомобилист» объявил набор девушек в группу поддержки

Хоккейный клуб «Автомобилист» снова объявил о наборе девушек в группу поддержки команды. Кастинг пройдет в начале следующей недели.

Требований к кандидаткам немного: возраст от 18 лет и рост от 166 см. Приветствуется спортивный или танцевальный опыт. О других качествах или параметрах соискательниц мест в команде не сообщается.

Кастинг назначен на понедельник, 5 августа. Начало в 15:00. Отбор пройдет в танцевальном центре «Proтанцы» на улице Белинского, 108.

Екатеринбург, служба информации

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