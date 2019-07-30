Жители Березовского против сотовых вышек в жилой зоне: «Если этот балдахин рухнет, он рухнет на наши головы» (ФОТО, ВИДЕО)

11-й день подряд жители Березовского дежурят возле одного из частных домов, где планируется установка вышки связи сотового оператора «Теле2». Дело в том, что опору для оборудования было решено поставить в огороде одного из частных домов. Землю под конструкцию компания заполучила по договору аренды с собственником жилья.

В частных огородах ставят вышки сотовой связи

Березовчанка Светлана Янгирова рассказала «Новому Дню», что сначала многие жители получили листовки от сотового оператора, где говорилось, что компания ищет участок для установки столба с передающим оборудованием для улучшения качества сигнала. Практически все семьи отказались от предложения, кроме соседей, которые примерно полтора года назад заехали в дом № 4 в 4-м переулке Северном. Сейчас на участке уже вырыт котлован, а недалеко от дома лежит сам столб.

Местные опасаются, что 30-метровая опора может рухнуть и повредить соседние дома. Также люди боятся воздействия излучения оборудования, которое, по их мнению, может оказаться вредным для здоровья. Потому Светлана пробовала договориться с соседями, чтобы те отказались от предложения компании: «На что она сказала «Нет, у меня ипотека, мне надо второй глаз оперировать, у меня дети». В общем, они покрывают свои финансовые трудности», – говорит Светлана Янгирова.

Подобную опору уже установили в Березовском на территории дома № 61 на улице Революционной. Собственник отказался общаться с журналистами. Оборудования на вышке еще нет. Старший по улице Исмагиль Тимершин пояснил, что на собрании многие высказывались категорически против появления опоры вблизи жилых домов. Поэтому они планируют обратиться в городскую прокуратуру.

Тем временем конфликтом заинтересовалась и администрация Березовского ГО. По мнению чиновников, подобные работы нужно согласовывать, несмотря на то, что они проводятся на территории частных домов по согласию их собственников. «Мы считаем, что в будущем это будет являться объектом капитального строительства. Т.е. будет неразрывная связь фундамента с землей. На него требуется получение разрешительных документов: они должны пройти процедуру подготовки проектной документации, потом экспертизы, затем получить разрешение на строительство и разрешение на ввод. В соответствии СанПиНом для таких объектов требуется установление санитарно-защитной зоны», – сообщила главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского ГО Татьяна Ищенко.

В «Теле2» подтвердили, что в Березовском проводятся подготовительные работы для установки нового объекта связи – базовые станции необходимы для существенного улучшения покрытия. «По действующим в России правилам, уровень электромагнитного поля базовых станций не превышает предельно допустимых значений – 10 мкВт/см2 (или же 0,1 Вт/м2). Поэтому размещать базовые станции возможно и безопасно в зоне жилой застройки. Во многих европейских странах эта норма в 10 раз выше. Для сравнения, СВЧ-печь излучает примерно 20-30 мкВт/см2 в зависимости от модели», – прокомментировали в пресс-службе макрорегиона «Урал» Tele2.

Как пояснили «Новому Дню» на радиофаке УрФУ, единственным доказанным негативным фактором воздействия на человека является нагрев ткани, подобно тому, как это происходит в микроволновке.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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