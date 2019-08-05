Жители Первоуральска потребовали прекратить работы по установке вышки сотовой связи

В Первоуральске прекратили работы по установке вышки сотовой связи, которая должна была появиться в поселке Молодежном. Дело в том, что городские чиновники выделили участок земли под вышку в лесополосе, которую местные жители определили как парковую зону.

По данным издания Shaytanka.ru, в минувшую пятницу состоялось собрание жителей с представителями администрации. «Скажите нам, на момент выдачи разрешения застройщик вам предоставлял заключение о том, какой негативный фон будет воздействовать на отдельные земельные участки, расположенные вблизи возводимого объекта? Я думаю, такого разрешения у администрации нет», – обращается директор поселка Ирина Якупова к чиновникам.

Жители пожаловались также на то, что рабочие вырыли яму, установили арматуру, а ограждения и предупреждающие знаки нигде не разместили. После чего заместитель главы города Вячеслав Гладилин согласился с тем, что правила производства работ были нарушены. При этом он считает, что указанный участок можно использовать для установки вышки связи сотового оператора. «У вас до сих пор не определено назначение данных земель. Здесь земли промышленности. Я не могу сказать, почему это земли промышленности. Я констатирую факт. Согласие жителей здесь не требуется», – цитирует Гладилина Shaytanka.ru.

Сейчас работы по установке вышки прекращены. В администрации сказали, что будут искать компромисс, и данный вопрос обсудят на следующем собрании. Например, в Березовском люди стали выступать против установки сооружения в огороде одного из частных домов. Люди дежурят возле конструкции и следят, чтобы рабочие не установили. Однако в другой части города такую же вышку уже установили одному из жителей, но пока не подключили на ней оборудование, передающее сигнал.

Екатеринбург, служба информации

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