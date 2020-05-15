Жители Ростова-на-Дону вышли на митинг против сотовых вышек

В Ростове-на-Дону жители вышли на митинг против вышек сотовой связи. По их мнению, оборудование станет причиной распространения коронавируса.

Фотографии людей, которые сидят вокруг сотовой вышки на улице Петрозаводской, появились в соцсетях. Таким способом местные жители протестовали против подключения объекта к общей сети.

По их словам, строительство вышки с ними не согласовывалось. Митингующие уверены, что оборудование на вышке будет «давать вредное излучение и вызывать коронавирус».

Ранее в Великобритании граждане сожгли мачты для передачи сигнала сети 5G. Они уверены, что вышки способствуют распространению коронавирусной инфекции.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.05.20

Полпреду пришлось поселиться на работе после контакта с потенциальным носителем коронавируса. / Лавров допустил, что мир не вернется к свободной системе общения после Covid-19. / Куйвашев приказал увеличить число «ковидных» мест в больницах – за счет НИИ ОММ, наркологии, психиатрии и больниц в небольших городах (СПИСОК). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»