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Пятница, 15 мая 2020, 15:15 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Жители Ростова-на-Дону вышли на митинг против сотовых вышек

В Ростове-на-Дону жители вышли на митинг против вышек сотовой связи. По их мнению, оборудование станет причиной распространения коронавируса.

Фотографии людей, которые сидят вокруг сотовой вышки на улице Петрозаводской, появились в соцсетях. Таким способом местные жители протестовали против подключения объекта к общей сети.

По их словам, строительство вышки с ними не согласовывалось. Митингующие уверены, что оборудование на вышке будет «давать вредное излучение и вызывать коронавирус».

Ранее в Великобритании граждане сожгли мачты для передачи сигнала сети 5G. Они уверены, что вышки способствуют распространению коронавирусной инфекции.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.05.20

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Юг России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Технологии, Коронавирус из Китая,