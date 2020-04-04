В Великобритании кто-то сжигает вышки сети 5G

В Великобритании граждане ждуг мачты для передачи сигнала сети 5G. Они уверены, что вышки способстчвют распространению коронавируса нового типа.
В Бирмингеме вышку подожгли в четверг, в пятницу аналогичное ЧП произошло в Мерсисайде.
Департамент по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта заявил, что ему известно о том, что про вышки и связь с Covid-19 пишут в Интернете, но считает это все неправдой.
В пятницу Facebook удалил страницу, на которой были видео по пожары на вышках 5G горят и призыв продолжать это дело, сообщает ВВС.
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 04.04.20
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