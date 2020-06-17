Перуанские крестьяне четыре дня держали в плену монтажников сотовых вышек

В Перу местные жители захватили сотрудников интернет-провайдера, опасаясь, что те установят вышки 5G. Крестьяне были уверены, что оборудование для связи распространяет коронавирус. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел в деревне Либертадорес Чоппка в перуанской провинции Акобамба. Несколько техников приехали, чтобы починить обыкновенную 4G-вышку. Однако местные жители не дали им этого сделать. Они схватили монтажников и не отпускали, требуя снести вышку.

Кроме того, крестьяне испугались, что интернет-оборудование распространяет коронавирус, о чем они прочитали в социальных сетях. Поэтому жители решили пойти на опережение и сожгли одну из наземных станций местного провайдера.

Урегулировать ситуацию удалось только спустя четыре дня, когда на место приехали представители властей и оператора связи. Им удалось убедить жителей деревни, что связь нового поколения не имеет никакого отношения к распространению коронавируса. Более того, в Перу попросту отсутствует технология 5G.

Лима, Зоя Осколкова

Лима. Другие новости 17.06.20

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