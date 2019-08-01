На проспекте Космонавтов погиб пешеход (ФОТО)

Накануне вечером на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге под колесами иномарки погиб человек.

ДТП случилось в 18:20 у дома № 86. Полицейские предварительно установили, что водитель 1984 года рождения, ехавший на «Пежо» по проспекту Космонавтов со стороны улицы Совхозной в сторону улицы Ломоносова на красный свет, сбил пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина, на вид лет пятидесяти, был доставлен в больницу № 23, но врачам не удалось спасти его, от полученных травм он скончался.

«На месте ДТП сотрудниками полиции произведены все необходимые процессуальные действия, в том числе замеры, составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы происшествия. Причины дорожно-транспортного происшествия будет установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – говорится в официальном сообщении городской ГИБДД.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и сконцентрированными во время движения, а пешеходов, перед тем как переходить дорогу даже на разрешающий зеленый сигнал светофора, убедиться в безопасности маневра.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

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