В Красноуфимске 16-летний угонщик попался полицейским, когда пытался починить украденную машину

Свердловские полицейские раскрыли курьезный случай угона иномарки в Красноуфимском районе.

К правоохранителям с заявлением обратился житель села Криулино. Он рассказал, что утром обнаружил пропажу своего «Фольксвагена», оставленного вечером на парковке возле дома. Инспекторы нашли машину на окраине деревни Тавра – на стоянке около кафе. Автомобиль имел характерные повреждения после ДТП, и, по всей видимости, был вытащен с места происшествия на стоянку трактором. Пока полицейские осматривали машину, подъехал 16-летний подросток, который привез автомобильный аккумулятор. Впоследствии выяснилось, что именно он и угнал иномарку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Инспекторы установили, что юный угонщик проживает в деревне Сарсы и обучается в школе-интернате. Сам задержанный рассказал, что приезжал в Красноуфимск навестить своих сестер, после чего ему надо было вернуться домой в деревню, до которой 50 километров. По пути школьник зашел в село Криулино, где и приметил «Фольксваген». Подросток смог определить, что автомобиль не поставлен на сигнализацию, поэтому он вскрыл дверь, сел в машину, а в салоне обнаружил дубликат ключей от замка зажигания.

Теперь против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуфимск. Другие новости 01.08.19

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