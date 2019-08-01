Эвакуатор увез Lexus с ребенком внутри (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ДПС эвакуировали неправильно припаркованный Lexus, в салоне которого находился маленький ребенок. Инцидент случился вчера около 23:00 рядом с магазином «Лента» в жилом комплексе «Московский квартал».

«Там везде расставлены знаки «Парковка запрещена», и поэтому люди оставляют машины напротив входа в магазин, надеясь по-быстрому совершить покупки и успеть вернуться. Видимо, также думала семья из тонированного Lexus. Мужчина и женщина зашли в магазин, и в это время начали эвакуировать все машины возле входа в «Ленту». Когда они выбежали, их Lexus уже увезли. Мужчина начал кричать, что в машине был ребенок. В итоге все закончилось благополучно: с сотрудниками службы созвонились, эвакуатор с автомобилем вернулся. Отец был очень нервным: залез на эвакуатор, открыл дверь машины и достал ребенка. После этого Lexus спустили», – рассказала РИА «Новый День» жительница «Московского квартала» Кристина, которая стала свидетельницей скандала.

По ее словам, жильцы комплекса, обсуждая случившееся, не считают действия эвакуаторщиков неправильными. По мнению людей, родители сами допустили такую ситуацию – припарковали автомобиль в неположенном месте и оставили в нем ребенка одного.

Екатеринбург, служба информации

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