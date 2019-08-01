Екатеринбуржец стал зиц-председателем за 15 тысяч рублей и пойдет за это под суд

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1992 г.р., который за 15 тысяч рублей согласился стать номинальным учредителем коммерческой организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в мае прошлого года молодой человек зарегистрировался в социальной сети, где вступил в группу. Там ему предложили за плату открыть на свое имя юридическое лицо. Екатеринбуржец согласился и сделал это, после чего его имя попало в ЕГРЮЛ как имя учредителя и руководителя организации.

Прокурорской проверкой установлено, что мужчина фактически никаким руководителем и учредителем не является, а сама фирма зарегистрирована с целью получения денежных средств за подписание регистрационных документов и за открытие счетов в банке.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». Теперь ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от семи месяцев до одного года, или исправительные работы на срок до двух лет.

Екатеринбург, служба информации

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