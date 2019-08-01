В Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры теперь могут воспользоваться электронными посадочными талонами. Правда, новшество действует только на внутрироссийских рейсах.

«Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. Талон со штрих-кодом содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна – необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Если пассажир путешествует с багажом, ему необходимо после онлайн-регистрации на рейс сдать багаж на стойке регистрации в аэропорту. Кроме того, в аэропорту по-прежнему можно будет распечатать самостоятельно бумажный посадочный талон с помощью киоска регистрации.

В Кольцово обещают, что в будущем будут оцифрованы и другие аэропортовые процедуры, что позволит пассажирам экономить время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

Апелляция на приговор Астахову может дойти до облсуда только через три месяца. / Строительство трамвайной линии до Академического начнется в 2020 году. / Ипотечные каникулы понадобятся максимум одному проценту заемщиков в Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»