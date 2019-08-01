Банк, которому отдадут социальную карту Свердловской области, выберут в августе

В Свердловской области в ближайшее время выберут банк, который будет выпускать единую социальную карту.

Как рассказал сегодня на брифинге начальник Уральского главного управления Центрального банка России Рустэм Марданов, готовится проведение конкурсных процедур, сам конкурс по выбору банка-эмитента должны объявить в августе. Проводить конкурс будет минфин или минсоцполитики – этот вопрос решается в правительстве региона.

О создании единой социальной карты в Свердловской области говорят с 2018 года. Карта будет работать в связке с банковской, держатели смогут пользоваться социальными, медицинскими и транспортными услугами, услугами в сфере культуры, образования и спорта. Но точный набор услуг и варианты ее получения пока в правительстве не обозначили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

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