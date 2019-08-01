В Екатеринбурге пойман лжеминер-рецидивист

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который уже четвертый раз попался на заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, вечером 30 июля около 20:00 на телефон 112 позвонил неизвестный и заявил, что алкомаркет, расположенный на улице Грибоедова, 10, в Чкаловском районе, заминирован. На объект прибыли оперативные службы города, в том числе полиция, специалисты взрывотехники и спасатели, которые эвакуировали 15 человек, ограничили движение транспорта, осмотрели помещения торговой точки и прилегающую территорию. Никакой взрывчатки обнаружено не было.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники вышли на след предполагаемого лжеминера и задержали его. Им оказался уже хорошо знакомый химмашевским полицейским 36-летний неработающий местный житель. Мужчина ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о террористических актах. Два года назад его хулиганские действия стали причиной эвакуации более четырехсот работников и посетителей одного из крупных торговых центров на улице Черняховского. За ранее совершенные преступления мужчина приговаривался к штрафам, а также к 6 месяцам колонии.

Свое поведение, как и в прошлый раз, подозреваемый объяснил состоянием алкогольного опьянения тем, что хотел выяснить отношения с подругой, которая, как оказалось, работает в данном алкомаркете.

На этот раз злоумышленнику грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Екатеринбург, служба информации

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