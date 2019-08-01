С 6 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобус № 2

Со следующего вторника, 6 августа, в Екатеринбурге закрывается движение по автобусному маршруту № 2 «Ботаническая – Радиотехникум» в связи с окончанием действия договора на осуществление регулярных перевозок с перевозчиком, обслуживающим данный маршрут (ООО «Ю-Ви-Эй-Транс»).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, пассажиры смогут ездить на троллейбусе № 15 «Ботаническая – Крауля», маршрут которого изменится. С 6 августа он будет ходить по следующему маршруту: улицы Родонитовая, Крестинского, Шварца, Белинского (обратно – Розы Люксембург, Чапаева, Фрунзе), Малышева, Репина, Крауля.

Интервал движения троллейбуса в рабочие дни составит 7-10 минут, в выходные дни 13-15 минут.

Екатеринбург, служба информации

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