Поход за кредитом с фальшивыми бумагами подвел екатеринбуржцев под уголовное дело

Ежегодно в Екатеринбурге фиксируются случаи, когда заемщики пытаются получить кредит по фальшивым документам, и довольно часто эти попытки заканчиваются судом и приговором.

Как рассказали РИА «Новый День» в СКБ-банке, недавно одним из районных судов Екатеринбурга осужден мужчина, который пытался получить потребительский кредит на сумму 1 053 200 рублей: представленные им документы на поверку оказались поддельными. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Еще два уголовных дела в отношении граждан, обвиняемых по той же статье, направлены для рассмотрения в суд. Отметим, наказание здесь может быть разным – от крупного штрафа (до 80 тысяч рублей) до ареста на срок до 6 месяцев.

Для банковских служб безопасности не секрет, что ежегодно фиксируется несколько случаев, когда потенциальный заемщик предоставляет банку фальшивую копию трудовой книжки, справки 2-НДФЛ или других документов. Помощь в оформлении документов для займа предлагают многие компании, называющие себя «кредитными брокерами». На поверку они часто оказываются «черными» брокерами, которые по факту за десятки тысяч рублей помогают оформить поддельные документы. С такими документами человек обращается в банк, подделка вскрывается, и на него заводят уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

В банке отмечают, что все документы от потенциальных заемщиков тщательно проверяются, и шансов получить кредит по поддельным документам нет. Чтобы не стать жертвой «черных» брокеров и фигурантом уголовного дела, важно помнить: специалисты в любом из банковских офисов всегда готовы ответить на все вопросы и оказать консультацию по документам.

Екатеринбург, служба информации

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