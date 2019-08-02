«Мегафон» улучшил связь на 65 улицах Екатеринбурга

Специалисты «Мегафона» создали карту покрытия 4G и ускорили интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры выделили 460 локаций, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции и расширили емкость существующих объектов. В Екатеринбурге улучшения произошли на 65 улицах, а в области скорость увеличилась сразу в нескольких городах.

Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», в день появлялось по три новые базовые станции. На всем Урале улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений.

«Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 Гб трафика – это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем», – отмечает технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

В Екатеринбурге инженеры оператора улучшили сеть 4G на 65 улицах мегаполиса. Новые станции появились в районе улиц Авиационная, Волгоградская, Викулова, Денисова-Уральского, Пикетная, Посадская, Совхозная, Щорса. За счет расширения емкости интернет стал еще быстрее в районе улиц Азина, Бориса Ельцина, Братская, Академика Вонсовского, Восточная, Данилы Зверева, Завокзальная, Малышева, Раздольная, Сакко и Ванцетти, Серафимы Дерябиной, Соболева, Сыромолотова, Токарей, Титова, Челюскинцев, Чкалова и многих других.

В Свердловской области улучшения произошли в Арамили, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Первоуральске и многих других городах и поселках.

Добавим, что сегодня, по данным Роскомнадзора, у «Мегафона» самая масштабная сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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