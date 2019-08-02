ОМОН, полиция и ФСБ нашли 10 тонн паленых водки и коньяка

Бойцы ОМОН, сотрудники регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и УФСБ совместно изъяли из незаконного оборота 10 тонн поддельного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области, силовики пресекли деятельность подпольного алкогольного цеха, где работали две автоматические линии. Точка размещалась в складских помещениях на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В цеху разливали сомнительную жидкость в стеклянную тару объемом от 0,25 до 0,5 литра.

Со склада изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч бутылок с водочными и коньячными этикетками известных марок. На месте задержаны 26 рабочих, все они выходцы из бывших союзных республик. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Екатеринбург, служба информации

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