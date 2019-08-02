Противорадиационное укрытие в Новоуральске незаконно стало логовом маньяка

Прокуратура Новоуральска обнаружила в противорадиационном укрытии «логово маньяка».

В пресс-службе надзорного ведомства РИА «Новый День» пояснили, что в подвале жилого дома без разрешения властей была устроена игровая квест-комната с пугающим реквизитом. «Для оформления антуража «логова маньяка» использованы манекены, резиновые муляжи рук, электропила, ванна с жидкостью красного цвета», – рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд, чтобы освободить федеральное имущество (убежище) из незаконного владения, суд иск удовлетворил.

В Екатеринбурге прокуратура внесла представление руководителю ООО «Инсайдквест», оказывающему подобные развлекательные услуги. Надзорное ведомство сочло, что квесты могут нанести вред здоровью и развитию детей. Кроме того, в игровых комнатах нет пожарной сигнализации, указателей путей эвакуации, пожарные выходы захламлены.

В настоящее время, по данным прокуратуры, в Свердловской области действуют более 25 игровых квест-комнат. Они находятся в основном в крупных городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Новоуральск. Зачастую подобные развлечения расположены в цокольных этажах, подвалах либо в отдельных строениях.

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 02.08.19

ОМОН, полиция и ФСБ нашли 10 тонн паленых водки и коньяка. / «Мегафон» улучшил связь на 65 улицах Екатеринбурга. / Барды на «Знаменке», «Вудсток» в кино и открытие театров – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»