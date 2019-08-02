На Урале вновь объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди

Синоптики продлили действие штормового предупреждения на субботу, 3 августа. Ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра до 20 м/сек.

В ГУ МЧС по Свердловской области просят жителей Урала отказаться от дальних поездок, по возможности не выходить на улицу, контролировать детей и не оставлять их без присмотра. «Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями», – напомнинают в пресс-службе регионального МЧС.

Добавим, сильные дожди в Свердловской области спровоцировали подъем воды на участках рек бассейнов Туры, Сосьвы и Лозьвы. Поскольку дожди на Урале будут идти еще несколько дней, паводковая ситуация здесь может осложниться.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

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