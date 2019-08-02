Сегодня заканчивается лето

2 августа православная церковь отмечает день пророка Ильи. Крестьяне считали его покровителем полевых работ и с особенным усердием обращались к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.

В день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка. В Екатеринбургской епархии Илиинские храмы есть в Екатеринбурге (при Госпитале инвалидов войн на Широкой Речке), Артемовском, Серове, селе Ильинка Богдановичского района, поселке Арти, селе Ертарка Тугулымского района. В этих общинах, отмечающих свои престольные праздники, богослужения пройдут особенно торжественно, а после службы состоятся крестные ходы.

По народному преданию, «Илья лето кончает». С этого времени ночи становятся длиннее, начинается сезон сбора урожая, чаще идут дожди, вода в водоемах начинает остывать, поэтому принято считать, что после Ильина дня купаться уже нельзя.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

Художник года проведет в Екатеринбурге мастер-класс по созданию произведений из мусора. / На Урале вновь объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди. / Министерство культуры не знает, когда и где построят новое здание филармонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»