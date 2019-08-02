В екатеринбургской семье зеленых мартышек родился первенец (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк объявил о появлении в семействе зеленых мартышек долгожданного первенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, три зеленых мартышки приехали на Урал в октябре 2018 года из Сухумского питомника. В их семье один самец – Иосиф, и две самки – Нонна и Илона. Первенец родился у Нонны, пол малыша пока неизвестен, хотя он родился еще 15 июля. Он все время держится рядом с матерью и питается грудным молоком.

По размеру взрослые зеленые мартышки чуть крупнее домашней кошки, питаются плодами и семенами деревьев, фруктами, овощами, орехами, насекомыми.

В природе выделяют шесть видов зеленых мартышек, у нас живет один из них – гривет. Они обитают в Юго-Восточной Африке, селятся всегда поблизости от источников воды.

Екатеринбург, служба информации

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