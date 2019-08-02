Свердловские гаишники будут аннулировать регистрацию машин с тонировкой и заниженной подвеской

Свердловская Госавтоинспекция решила ввести дополнительные меры из-за возросшего числа аварий с участием тонированных машин. Теперь регистрация автомобиля, в чью конструкцию были внесены несанкционированные изменения, может быть аннулирована. Это касается не только тонировочной пленки на стеклах, но заниженной подвески, изменения системы выхлопа и других самовольных «модификаций».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, при выявлении подобных нарушений водителю дается 10 дней на их устранение. Если автомобилист не исполняет требование полиции, он привлекается к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (вплоть до административного ареста). Далее автоинспектор вправе составить документы на аннулирование регистрации машины нарушителя, о чем водитель будет уведомлен. После этого государственные регистрационные знаки выставляются в базу розыска. Затем такой автомобиль останавливает на улице инспектор ДПС, снимает госномера и передает их на уничтожение без права на восстановление. Если водитель продолжит ездить на машине без номеров, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей ил лишение прав от одного до трех месяцев.

«Впоследствии, чтобы возобновить регистрацию транспортного средства, водитель должен пройти сверку номеров и агрегатов, заплатить госпошлину и получить другие регистрационные знаки. Но прежде водитель обязан привести транспортное средство в состояние, соответствующее требованиям законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения», – уточнил в ведомстве.

По данным ГИБДД, в Екатеринбурге на сегодняшний день выдано почти 800 требований о прекращении противоправных действий водителям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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