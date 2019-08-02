В пяти свердловских городах кинозалы адаптируют для инвалидов по слуху и зрению

Пять муниципальных образований получат за счет областного бюджета оборудование для кинотеатров, позволяющее полноценно воспринимать фильмы инвалидам по зрению и слуху.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на пресс-конференции министр культуры региона Светлана Учайкина. Оборудование для показа субтитров для глухих и тифлокомментирования для слепых получат кинозалы Полевского, Серова, Сысерти, Верхнего Тагила, Богдановича. Министр подчеркнула, что, конечно, этого недостаточно – в подобном оборудовании нуждаются и в других территориях.

Светлана Учайкина также пояснила для тех, кто не в курсе, что такое тифлокомментирование: «Закоперщиком этой темы в России стал театр Сергея Безрукова. Тифлокомментирование предназначено для того, чтобы невидящие люди могли понять, что происходит в той или иной сцене. Незрячий человек слышит разговор героев, но не всегда понимает, что ему предшествует. Тифлокомментатор поясняет: «В комнату входит Елена, на ней надето такое-то платье». Людям, которые нуждаются в таких пояснениях, на входе в зал будут выдавать специальные наушники».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

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