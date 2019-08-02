В центре Екатеринбурга загорелся автомобиль – уже второй за день

В центре Екатеринбурга на улице Луначарского вспыхнул легковой автомобиль Great Wall. От горящей машины повалил густой черный дым. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на тушение пожара выехали две машины.

Добавим, что сегодня в 13:16 на улице Щербакова также сгорел автомобиль – загорелся моторный отсек Nissan Qashqai. Прибывшие спасатели потушили огонь за две минуты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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