Свердловские врачи прооперировали ребенка с пороком сердца спустя 12 часов после его рождения

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 спасли ребенка, родившегося с критическим пороком сердца. Малышу требовалась экстренная операция в первые часы жизни, и медикам удалось провести ее благодаря слаженным действиям.

«Сразу после рождения ребенок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был диагностирован опасный врожденный порок сердца – тотальный аномальный дренаж легочных вен», – прокомментировал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 перинатального центра ОДКБ Марк Пруткин.

По словам врачей, когда плод с такой патологией находится в утробе, ситуация компенсируется тем, что его легкие еще не функционируют, а кровообращение полностью зависит от кровообращения материнского организма. Но как только ребенок начинает дышать и запускается легочный круг кровообращения, кровь не может оттекать от легких. И если ребенку не провести операцию, произойдет отек легких, который приведет к гибели. Ежегодно в Свердловской области рождается всего от одного до трех малышей с подобной патологией, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Врачам удалось спасти жизнь малыша. Это получилось лишь благодаря тому, что все сработали достаточно быстро, чтобы ребенок попал на операционный стол в первые часы жизни. Даже в самых лучших клиниках мира специалистам нужно очень постараться, чтобы все прошло так слаженно. Подобные случаи единичны», – отметил заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.

Через несколько суток после операции ребенка перевели в реанимацию ОДКБ, где он провел несколько недель. Потом еще немного младенец находился в отделении кардиологии Детской городской больницы №11. Сейчас малыш находится дома с родителями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

После гибели семьи манси на Лозьве власти задумались, как сохранить остальных. / Михаила Астахова перевели из больницы в СИЗО. / В центре Екатеринбурга загорелся автомобиль – уже второй за день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»