Тельняшки, дети и бутылки: в Екатеринбурге отмечают День ВДВ (ФОТО)

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День ВДВ. Десантники в тельняшках собрались у «Черного тюльпана» – поздравить друг друга, возложить цветы к мемориалу и погулять.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с каждым годом 2 августа на улицы выходит все больше молодых парней. Но и ветераны отмечают праздник. По традиции, многие приходят к «Черному тюльпану» с детьми и подругами, которых тоже наряжают в тельняшки и береты.

В этом году фонтаны к празднику отключать не стали, но любителей купаться пока нет – возможно, из-за холодной погоды, а может быть, на Урале десантники решили отказаться от этой традиции. Гуляют служившие довольно спокойно, но безалкогольным сегодняшний день назвать нельзя. Под присмотром полиции и Росгвардии десантура распивает пиво, водку и коньяк.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

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