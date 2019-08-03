Ушел из жизни депутат заксобрания по самому северному округу

После долгой болезни на 64-м году жизни скончался Анатолий Сухов – заместитель председателя заксобрания Свердловской области, член комитета по развитию региональной политики и местному самоуправлению, депутат от Краснотурьинского округа № 16. Эту информацию подтверждает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», к которой принадлежал депутат.

Анатолий Сухов родился 24 августа 1955 года в Верхнем Уфалее (Челябинская область), окончил Академию труда и социальных отношений. Много лет работал в профсоюзных структурах Свердловского филиала Российских железных дорог. С 2010 года – депутат законодательного зксобрания, зампредседателя заксобрания, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

На последнем заседании заксо 30 июля Анатолий Сухов отсутствовал по болезни, о чем было объявлено официально. В нынешний состав заксобрания Анатолий Петрович был избран 18 сентября 2016 года по одномандатному Краснотурьинскому избирательному округу (самому северному в области), куда входят также города Североуральск, Карпинск, Волчанск и Ивдель, Сосьва, Пелым, поселки Вижай, Ушма, Каквинские Печи. Редакция РИА «Новый День» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Петровича.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

«Точно не офисник и не ТЦ», – экс-главный архитектор города рассказал, во что можно превратить заброшенную больницу в Зеленой Роще (ФОТО, ВИДЕО). / Одному из убийц инвалида в Березовском скостили месяц срока. Остальным – нет. / Тельняшки, дети и бутылки: в Екатеринбурге отмечают День ВДВ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»