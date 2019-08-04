15-летний подросток разбился насмерть, упав с крыши одноэтажной заброшки (ФОТО)

Накануне вечером в Екатеринбурге погиб пятнадцатилетний мальчик после падения с крыши одноэтажного заброшенного здания на улице Московской.

По данным пресс-службы следственного комитета по Свердловской области, подросток гулял в районе бесхозного здания с двумя сверстниками. Как рассказали правоохранителям его товарищи, он один решил залезть на крышу, откуда и упал. Остальные в это время находились снаружи. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело. «По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка. Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, тело умершего подростка направлено на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти. Опрошены двое школьников, которые находились с пострадавшим в районе заброшенного здания, опрошена мать умершего. В ходе доследственной проверки органами Следственного комитета всем обстоятельствам, предшествовавшим (или связанным) с гибелью мальчика, будет дана всесторонняя правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – дополнили в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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