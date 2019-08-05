Прокуратура проверяет садик, откуда уехал на машинке особенный ребенок

В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития самовольно уехал из садика на игрушечной машине. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ребенок покинул садик в пятницу, 2 августа, около 17 час 10 минут. Он уехал на толокаре – машине-каталке и направился в сторону проезжей части по улице Заря. Через 10 минут возле аптеки у ступенек, спускающихся к проезжей части, мальчика увидели прохожие и передали воспитателю детсада. В тот день в группе было всего 8 детей.

Заведующая детским садом не обратилась в правоохранительные органы, не сообщила о данном факте ни в полицию, ни в прокуратуру. Прокуратура даст правовую оценку инциденту.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 05.08.19

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