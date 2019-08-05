Убыточный бизнес-центр на Вайнера пытаются продать за 180 миллионов рублей

В Екатеринбурге продается бизнес-центр «Нахимов», расположенный на пешеходной зоне улицы Вайнера. По информации сайта недвижимости N1.ru, доля в 100% в уставе капитала организации оценивается в 180 миллионов рублей.

14-этажный бизнес-центр был построен в 2012 году и относится к классу «В+». Общая площадь сдаваемых в нем помещений – 2 246 квадратных метров. Согласно данным базы Seldon, ООО «Нахимов» с 2016 года является убыточным. Владелец здания – московская компания «АСВ Управление активами».

Стоит отметить, что офисник уже выставлялся на продажу два года назада – за 240 миллионов рублей, но тогда покупателей не нашлось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.08.19

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