Рыбаку из Нижнего Тагила грозит до 5 лет колонии за 11 пойманных лещей

Житель Нижнего Тагила пойдет под суд за браконьерство: он незаконно ловил рыбу на особо охраняемой природной территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, 2 июня мужчина со своим другом, который вскоре после этого умер, ловили рыбу в акватории Черноисточинского водохранилища, относящегося к особо охраняемой природной территории – государственному ландшафтному заказнику «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и окружающими лесами». Мужчины добыли 11 лещей. При этом они использовали сети длиной не менее 30 метров. Ущерб государству был оценен в 11 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении рыбака направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд. Санкция ч. 3 ст. 256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 05.08.19

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