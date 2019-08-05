На Вторчермете во второй раз ограбили отделение «Почты России»

В Екатеринбурге группа вооруженных мужчин напала на отделение «Почты России» по ул. Окружная, 8. Трое неизвестных ворвались в здание с предметом, похожим на пистолет, и потребовали деньги. Сотрудница почты отказала грабителям, ее ударили и забрали наличность из кассы. Женщина теперь в больнице.

О подробностях происшествия рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Тревожное сообщение поступило в дежурную часть полиции Екатеринбурга в 9:13, а само нападение было совершено чуть раньше, учитывая, что отделение «Почты России» работает с 8 утра. По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет. Преступники потребовали у работников отделения имеющуюся наличность. Когда работница отказала (а у нее реально крупных сумм не было), бандиты ударили женщину, забрали те деньги, что нашли в кассе и скрылись», – сообщил представитель полицейского Главка.

Он также добавил, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. Сыщикам оказывает помощь служебная собака Цея, обученная работе по следу. Представители МВД отрабатывают список ранее судимых и склонных к такого рода противоправным деяниям. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято сегодня в течение дня после изучения всех обстоятельств происшествия.

По данным полиции, грабителям удалось похитить незначительную сумму. «Все, что они похитили, им на троих хватит лишь на несколько походов в хороший ресторан. Похищенные средства не предназначались для выплат пенсий. Это были деньги для внутреннего оборота», – добавил Валерий Горелых.

Сотрудницу почты с травмой доставили в больницу. В пресс-службе «Почты России» сообщили, что отделение возобновит работу с клиентами после завершения там следственных мероприятий. Доставка и выплата пенсий проходит в штатном режиме.

Стоит отметить, что это уже не первое ограбление этого филиала «Почты России» – аналогичное нападение было совершено в начале июня этого года. В пресс-службе организации отметили, что обязательно примут дополнительные меры безопасности именно для этого почтового отделения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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