Екатеринбурженка продает трусы футболиста Оливье Жиру за миллион рублей

На сервисе «Авито» появилось объявление о продаже спортивных трусов из формы футболиста Оливье Жиру, который в составе сборной Франции выступал и выиграл чемпионат мира в России летом 2018 года. Продает необычный товар екатеринбурженка Анастасия Фишер. В описании девушка указала, что трофей ей достался после матча в Нижнем Новгороде, где Франция победила Уругвай в четвертьфинале турнира. «После матч снял (трусы) и кинул нам в руки! Есть видео подтверждение! Не стирались», – написала девушка.

Она предлагает желающим купить нижнюю часть спортивной формы чемпиона мира за один миллион рублей. Правда, желающих пока не нашлось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.08.19

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