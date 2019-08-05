За похищение владельца автостоянки двух екатеринбуржцев отправили в колонию

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении двух похитителей человека. За похищение и удержание владельца автостоянки (которого потом нашли мертвым) 56-летний организатор и 33-летний исполнитель получили по 7 и 6 лет колонии строго режима. Остальных участников операции судить будут отдельно.

Началась история еще в 2017 году, когда один из осужденных сегодня – Владимир Лысенков – узнал, что его знакомый совместно с двумя партнерами владеет автостоянкой по улице Гражданская, 7а, в Екатеринбурге. Позднее этот знакомый владелец стоянки скончался, а его сын сообщил Лысенкову и его другу (впоследствии – подельнику, дело в отношении него выделено в отдельное производство), что другой совладелец бизнеса не хочет выплачивать прибыль от стоянки родственникам погибшего. Тогда Лысенков с подельником решили похитить мужчину, чтобы он отдал деньги.

Лысенков и подельник нашли двух качков, которые согласились стать исполнителями похищения – осужденного сегодня Алексея Дубового и осужденного в январе 2019 года Александра Котельникова. В обмен им обещали бесплатно дать помещение под организацию спортклуба.

19 октября 2017 года вечером спортсмены выманили совладельца стоянки на улицу. Ему сказали, что с парковки пропала машина. Уже со стоянки Дубов и Котельников похитили бизнесмена, применив при этом физическое насилие. Из Екатеринбурга мужчину увезли по Серовскому тракту в сторону поселка Таватуй, а затем насильно удерживали в доме у подельника Лысенкова (дело выделено в отдельное производство).

«После этого потерпевший был убит неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах. При проведении обыска 24 сентября 2018 года в доме у Лысенкова обнаружено и изъято короткоствольное огнестрельное оружие калибра 9 мм и 15 патронов к нему», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Соответственно, за убийство мужчины ни Лысенкова, ни двух спортсменов не судили. Сегодня Железнодорожный районный признал 56-летнего Владимира Лысенкова и 33-летнего Алексея Дубового виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений», Лысенков также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Организатору назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю Алексею Дубовому – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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