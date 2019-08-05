В Екатеринбурге осудили лжеполицейских, вымогавших деньги на спасение близких от тюрьмы

В Екатеринбурге суд вынес приговор членам банды телефонных мошенников, которые обзванивали горожан и, представляясь полицейскими, вымогали деньги за спасение попавших в беду родственников. Жертвами преступников становились в основном пенсионеры, среди пострадавших есть даже дедушка в возрасте 101 год. Всего пострадавшие передали мошенникам на спасение близких «от тюрьмы» 747 тысяч рублей.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении телефонных мошенников – Антона Морозова, Михаила Родина и Юрия Осипова. Они признаны виновными в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба гражданину». Четвертый участник банды скончался, поэтому дело в отношении него было прекращено.

По данным следствия, с апреля по сентябрь 2018 года четверо подельников обзванивали стационарные телефоны жителей Уралмаша, чаще всего – пенсионного возраста. Перед потерпевшими мошенники разыгрывали настоящий телефонный спектакль. Один из них рассказывал, что родственник пенсионера сбил пешехода (или был пойман с наркотиками) и сейчас находится в следственном изоляторе. Другой член банды, изменяя голос, по телефону представлялся тем самым родственником и подтверждал, что попал в беду. Тогда лжеполицейский предлагал замять дело за небольшую сумму. И к пенсионерам домой отправлялся еще один член банды – якобы помощник полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, чаще всего жертвами мошенников становились пожилые люди, причем небогатые. В частности, лжеполицейские обманули дедушку в возрасте 101 год, он отдал 35 тысяч рублей за спасение своего родственника. Всего пострадавшие передали преступникам 747 тысяч рублей – суммы варьировались от 2,5 до 300 тысяч.

Орджоникидзевский районный суд назначил Антону Морозову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Юрию Осипову – 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее судимому за аналогичные преступления Михаилу Родину суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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