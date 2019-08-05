В Кольцово задержали мужчину, который пытался вывезти старинную скрипку в Китай

Сотрудники уральской таможни задержали в аэропорту Кольцово мужчину, который вез с собой старинную скрипку и смычок в футляре. Пассажир садился на рейс Екатеринбург – Харбин и проходил через «зеленый коридор», где его и остановили. Он объяснил таможенникам, что везет личный инструмент, но не смог предъявить на него паспорт, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, скрипке более сотни лет. Инструмент направили на экспертизу. Если его стоимость окажется дороже ста тысяч рублей, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.

В Уральском таможенном управлении пояснили, что струнные и смычковые инструменты можно провозить только при наличии паспорта на них. А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры, и в этом случае оформляется временный вывоз инструмента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.08.19

Государственное СМИ заявило, что семьи погибших манси не нуждались в помощи граждан. / Жители Первоуральска потребовали прекратить работы по установке вышки сотовой связи. / В Екатеринбурге осудили лжеполицейских, вымогавших деньги на спасение близких от тюрьмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»