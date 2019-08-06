В машину мэра Высокинского врезался грузовик

Автомобиль, на котором передвигается глава Екатеринбурга Александр Высокинский, попал в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, инцидент произошел накануне в районе дома по адресу: ул. Малышева, 31а. В автомобиль главы города въехал грузовик Scania. Пострадавших нет: самого Александра Геннадьевича в это время в машине не было. На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

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