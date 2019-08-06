На трассе Екатеринбург – Серов груженый МАЗ смял легковушку (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Серов вчера вечером случилось смертельное ДТП. Водитель отечественной «десятки» не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу прямо под колеса МАЗа. 31-летний мужчина за рулем легковушки погиб сразу.

Как сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД, авария произошла на 176-м километре трассы. Водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Чусового. На участке дороги, где идет ремонт, он превысил допустимую скорость в 50 км/час. Машину занесло и выбросило на встречку.

Полицейские выяснили, что погибший водитель был жителем Пермского края. В момент ДТП он был один в автомобиле. «Он не был пристегнут ремнем безопасности. За нарушение использования ремня безопасности данный водитель привлекался неоднократно», – сообщили в ведомстве.

Водитель МАЗа в аварии не пострадал. Он рассказал, что легковушка летела с большой скоростью, ее стало крутить, после чего автомобиль задней частью вынесло на его полосу, где и произошло столкновение. Водитель грузовика пытался уйти от удара и повернул вправо, но избежать аварии не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

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