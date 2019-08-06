Девочка-подросток устроила ДТП с участием 5 автомобилей

Правоохранители расследуют ДТП с участием пяти автомобилей возле дома № 67 по улице Циолковского. По данным пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошел поздно вечером 3 августа. «ВАЗ 2115-40, двигаясь по улице Чайковского со стороны Трактористов, не обеспечивая постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на стоящие в парковочном кармане автомобили», – дополнили в ГИБДД.

В результате «пятнашка» зацепила «Приору», Toyota RAV 4, Mazda и Audi. В ДТП пострадала девочка 2004 года рождения, которая заявила, что это она была за рулем «пятнадцатой». Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей лобной области. Пока госавтоинспекторы не подтверждают, что автомобилем управляла несовершеннолетняя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

Екатеринбургским врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которому прострелил голову пьяный уралец. / Сегодня день Бориса и Глеба. Ожидаются грозы. / Спад воды в Лозьве позволит спасателям искать пропавших мужчину и ребенка в прибрежной зоне (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»