Жительница Первоуральска отсудила 179 тысяч рублей за потоп в квартире

Жительница Первоуральска отсудила у коммунальщиков крупную сумму за потоп в квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в феврале этого года в квартире жительницы Первоуральска на улице Сантехизделий произошел потоп из-за того, что замерз водосток в межчердачном помещении, и талая вода с крыши хлынула в квартиру. Сильно пострадала внутренняя отделка квартиры. Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба составила 87 тысяч 619 рублей, сама услуга специалиста по оценке обошлась женщине еще в 8 тысяч рублей.

Горожанка подала в суд на управляющую компанию – Первоуральское МУП «Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (ПМУП ПЖКУ «Динас»). Истец просила взыскать с ответчика ущерб в размере 87 619 рублей, расходы по оценке ущерба – 8 тысяч рублей, за слив воды с натяжного потолка – 15 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, расходы на адвоката – 25 тысяч рублей. Кроме того, она потребовала штраф за отказ добровольно возместить ущерб – в размере 50% от присужденной суммы.

Решением Первоуральского городского суда исковые требования были удовлетворены. С ПМУП ПЖКУ «Динас» взыскан материальный ущерб в сумме 102 619 рублей, расходы по оценке – 8 тысяч рублей, на оплату юридических услуг – 10 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также штраф в размере 53 809 рублей. Всего 179 428 рублей. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Первоуральск, служба информации

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