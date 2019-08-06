СвЖД запускает регулярные «Ласточки» из Екатеринбурга в Серов

Электропоезда «Ласточки» с 11 августа начнут регулярно курсировать между Екатеринбургом и Серовом – по расписанию дважды в неделю. Ранее такой маршрут появлялся только в выходные и праздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, на этом направлении скоростные электрички сделают остановки на станциях: о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва.

Поезд №7077/7079 сообщением Екатеринбург – Серов будет курсировать с 11 августа, по пятницам и воскресеньям. Отправление из Екатеринбурга в 17:25 (время местное), прибытие в Серов в 23:05.

Поезд №7074/7072 сообщением Серов – Екатеринбург будет курсировать, начиная с 12 августа, по субботам и понедельникам. Отправление из Серова в 03:15, прибытие в Екатеринбург в 09:25.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Серова составит 528 рублей по полному тарифу, 264 рубля для школьников и студентов. Также действуют все виды льгот для проезда на пригородном транспорте.

Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в «Ласточку» помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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