Екатеринбургский театр оперы и балета вошел в список самых богатых с доходом 677 миллионов рублей

«Урал. Опера. Балет» попал в список 40 самых богатых театров России по версии Forbes. Доходы театра составили 677,6 миллиона рублей, в рейтинге он занял 12-ю строчку. Богаче только столичные театры, Новосибирская опера и приморский филиал Мариинки.

По данным издания, сейчас в России работает 619 театров, но лишь 24 из них находятся в федеральном подчинении, то есть их учредителем является Министерство культуры. В общей сложности в 2018 году эти театры получили 28,8 миллиарда рублей, в том числе 17,1 миллиарда рублей в виде субсидий от учредителя и 187,4 миллиона рублей из бюджетных источников регионального уровня.

«10 миллиардов рублей федеральные театры заработали на спектаклях и гастролях, 1,1 миллиарда рублей добавили спонсоры, еще 313 миллионов рублей принесла им предпринимательская деятельность и сдача помещений в аренду», – посчитали в Forbes.

Самым богатым предсказуемо оказался Большой театр. Его общий доход составил 8,628 миллиарда рублей (доля бюджетного финансирования 57%). На второй строчке рейтинга богатеев – Мариинский театр в Санкт-Петербурге с общим доходом 6,864 миллиарда рублей (доля бюджета – 55,5%). На третьем месте – Новосибирский театр оперы и балета с доходом 1,904 миллиарда (80,3% – из бюджета).

«Урал. Опера. Балет» (Екатеринбургский театр оперы и балета) занял в топ-40 12-е место. Доход екатеринбургского театра в 2018 году составил 677,6 миллиона рублей, доля бюджетного финансирования – 78,9%. Благотворительные и спонсорские вклады – 18 миллионов.

Ранее директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин подробно рассказывал «Новому Дню», из чего складывается бюджет театра – самого коммерчески успешного в Екатеринбурге.

По словам руководителя театра, более 90% бюджетных средств идет на заработную плату артистам и работникам цехов. Остальное – коммунальные платежи, содержание здания и прочие расходы.

«Сегодня идут дискуссии, что нужно сокращать дотации театрам в зависимости от заполняемости зала. И когда я слышу об этом разговоры, у меня возникают сомнение и недоумение: как так? Это же все заработная плата? – рассуждал ранее директор театра Андрей Шишкин. – …Выделенные государством деньги – а они выделяются на финансовый год, а не на сезон, – заканчиваются где-то в октябре-ноябре. И мы из собственных доходов театра тратим львиную долю на доплаты по зарплате в ноябре и декабре. И только остальное тратится на создание новых спектаклей – это 4 премьеры в год, на создание каждой уходит по 12-15 миллионов».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

Уральские мусульмане соберутся, чтобы выполнить условие властей. / СвЖД запускает регулярные «Ласточки» из Екатеринбурга в Серов. / Жительница Первоуральска отсудила 179 тысяч рублей за потоп в квартире. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»