Двое свердловчан за шесть дней украли 4,5 тонны рельсов (ФОТО)

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое молодых людей, пойманных с поличным на краже оставшихся после ремонта железнодорожных рельсов. Парни собирали их на перегоне Арамиль – Седельниково, привязывали к трактору и отвозили в пункт сбора металлолома.

Транспортные полицейские задержали похитителей 19 января 2019 года. Ими оказались два жителя поселка Октябрьский Сысертского района. Одному из них 26 лет, а второму всего 20, при этом младший уже имеет пять судимостей. Выяснилось, что молодые люди вывозили рельсы длиной от 4 до 12 метров с 13 января. В общей сложности им удалось сдать в пункт приема 4,5 тонны рельсов, которые правоохранителям частично удалось изъять. Материальный ущерб железной дороге оценивается в 46 тысяч рублей.

«Эти рельсы марки Р-65 были демонтированы после ремонта. Их должна была забрать дрезина, но подозреваемые мужчины успели раньше», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Против мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Им вменяется четыре преступных эпизода – кража и покушение на кражу. Материалы дела переданы в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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