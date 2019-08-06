В воскресенье центр Екатеринбурга закроют для транспорта из-за марафона «Европа-Азия»

В воскресенье, 11 августа, с 7 до 14 часов будет закрыто движение транспорта на многих центральных улицах. В Екатеринбурге пройдет марафон «Европа-Азия». В этом году легкоатлеты стартуют от стадиона «Екатеринбург-Арена». В ближайших к нему дворах запретят парковку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, перекрытия начнутся с 7 утра. С 07:00 до 11:00 будет запрещен проезд по следующим улицам:

– по проспекту Ленина, от улицы Московской до площади Кирова;

– по площади Кирова, от проспекта Ленина до улицы Мира;

– по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;

– по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова;

– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до Октябрьской площади;

– закрыта будет площадь 1905 года.

Вокруг Центрального стадиона движение будет закрыто с 07:00 до 14:00. Проезд запрещен по улицам:

– Пирогова, от улицы Крауля до улицы Татищева;

– Татищева от улицы Пирогова до улицы Репина;

– по проспекту Ленина, от улицы Репина до улицы Московской;

– по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Металлургов;

– по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург.

«Помимо этого, на тех же участках дорог в течение указанного времени, только на час раньше, будет запрещена стоянка любого автотранспорта. Также закроют въезды и выезды из дворов по маршруту прохождения марафона. Информационные листовки заблаговременно размещены во всех прилегающих дворах», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Перекрытие трасс, по которым побегут атлеты, будет оперативно сниматься по мере продвижения бегунов.

Марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге в пятый раз. В этом году участники будут впервые стартовать не с площади 1905 года, а со стадиона «Екатеринбург-Арена», откуда побегут на самую дальнюю точку дистанции – к обелиску «Европа-Азия», таким образом, пересекут границу двух частей света. Финишируют спортсмены в чаше стадиона. В остальном дистанция полностью повторит маршрут прошлогоднего забега.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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