Под Ревдой сошли с рельсов пять грузовых вагонов, повреждены провода

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов во вторник, 6 августа, в 21:10 на перегоне Ильмовка – Ревда участка Дружинино – Решеты Свердловской железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, вагоны были пустыми. По предварительной информации, повреждена контактная сеть. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. К месту схода были направлены восстановительные поезда станций Екатеринбург и Кузино. Обстоятельства происшествия уточняются.

На время восстановительных работ пассажирские поезда будут следовать по измененным маршрутам – через станцию Кузино. Некоторые поезда опаздывают – например, поезд с Имеретинского курорта прибыл сегодня утром в Екатеринбург с опозданием на 1 час 21 минуту.

Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и просит уточнять оперативную информацию о нахождении пассажирских составов в разделе «Фактическое движение поездов» на сайте ОАО «РЖД». Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят доследственную проверку.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 07.08.19

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